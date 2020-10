SERIE C: girone C, le partite in programma da sabato a mercoledì

Dieci partite in programma, due delle quali rinviate causa Covid-19. Sabato e domenica si gioca l’8/a giornata di Serie C nel girone C. Mercoledì, invece, verranno disputate due gare, a Catanzaro e Caserta, valide rispettivamente per il recupero della 7/a e della 2/a giornata di campionato. A meno che non venga posticipata ancora una volta la sfida del “Ceravolo”. Resta da monitorare, infatti, la situazione epidemiologica in casa Palermo.

Giornata 8

31.10. 15:00 Paganese – Teramo

01.11. 15:00 Catania – Vibonese (rinviata)

01.11. 15:00 Juve Stabia – Bisceglie

01.11. 15:00 Palermo – Viterbese (rinviata)

01.11. 15:00 Ternana – Catanzaro

01.11. 17:30 Casertana – Turris

01.11. 17:30 Foggia – Bari

01.11. 17:30 Monopoli – Virtus Francavilla

01.11. 17:30 Potenza – Cavese

Recupero Giornata 7

04.11. 17:30 Catanzaro – Palermo

Recupero Giornata 2

04.11. 20:45 Casertana – Foggia

