SERIE C: girone C, risultati 2/a giornata. Trapani escluso dal campionato. Juve Stabia corsara, per il Bari solo un pareggio

Squadre in campo per la 2/a giornata del girone C di Serie C. Rinviata la gara Palermo-Potenza a causa della positività di due componenti del gruppo squadra dei lucani. Non si è giocata nemmeno Catanzaro-Trapani, visto che la formazione ospite non ha raggiunto il “Ceravolo”. A norma di regolamento, dopo la seconda rinuncia, scatterà automaticamente l’esclusione del Trapani dalla competizione.

Questi i risultati maturati:

03.10. 15:00 Paganese 0 – 3 Ternana (9′ Vantaggiato, 20′ Damian, 38′ Falletti)

03.10. 20:45 Viterbese 0 – 1 Avellino (95′ D’Angelo)

04.10. 17:30 Catanzaro – Trapani (non disputata)

04.10. 15:00 Bari 1 – 1 Teramo (2′ Bombagi, 63′ Celiento)

04.10. 15:00 Monopoli 0 – 1 Catania (52′ Silvestri)

04.10. 15:00 Palermo – Potenza (rinviata)

04.10. 15:00 Turris 1 – 0 Virtus Francavilla (27′ Giannone)

04.10. 15:00 Vibonese 0 – 1 Juve Stabia (88′ Mastalli rig.)

