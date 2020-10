SERIE C: girone C, Tonucci e Raffaele inseriti tra i Top della 3/a giornata

Il Catania ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato ed il portale tuttoc.com inserisce due rossazzurri tra i Top della 3/a giornata del girone C di Serie C: il difensore Denis Tonucci e l’allenatore Giuseppe Raffaele. Il primo “decide in mischia il big match di giornata, da rapace d’area di rigore mancato. Regala 3 punti e seconda vittoria consecutiva al Catania che sembra aver trovato la sua quadratura vincente”; il secondo “non è più una sorpresa. Il suo Catania vince il secondo scontro diretto consecutivo e dopo tre giornate da imbattuta può considerarsi davvero una seria candidata alla promozione diretta. Ennesimo capolavoro del mister ex Potenza che prepara le gare con minuziosità e lavora sulla mentalità dei suoi”.

Questa la speciale Top 11 di giornata nel dettaglio:

(3-5-2)

Alberto Pelagotti (Palermo)

Daniele Celiento (Bari)

Denis Tonucci (Catania)

Luigi Carillo (Casertana)

Orlando Viteritti (Potenza)

Luca Verna (Catanzaro)

Daniele Franco (Turris)

Manuel Castorani (Virtus Francavilla)

Mohamed Laaribi (Vibonese)

Mirko Antenucci (Bari)

Francesco Salvemini (Potenza)

ALLENATORE – Giuseppe Raffaele (Catania)

