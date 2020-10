SERIE C – Lucarelli (all. Ternana): “Non mi fido della Paganese, ha messo in difficoltà il Catania…”

Nel prossimo turno di campionato la Ternana guidata da Cristiano Lucarelli se la vedrà con la Paganese. Il tecnico livornese non si fida degli azzurrostellati, avendoli visti positivamente all’opera contro il Catania domenica scorsa:

“L’ho vista con il Catania, la Paganese ha l’argento vivo addosso. Ha giovani scatenati. Ci sono ragazzi più esperti ma per lo più sono giovani che giocano spensierati. Hanno un approccio garibaldino che prevale sul lato tecnico e domenica hanno messo in difficoltà una squadra forte ed organizzata come il Catania, per di più sul suo campo. Dobbiamo giocare ad alti ritmi se non vogliamo soffrire”.

