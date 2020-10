SERIE C: prima vittoria per la Virtus Francavilla, steso il Potenza

La gara Virtus Francavilla-Potenza ha aperto la 7/a giornata del girone C di Serie C. Allo stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana, i padroni di casa sono riusciti ad ottenere il primo successo in questo campionato. Al 28′ Cianci porta in vantaggio la formazione ospite. I padroni di casa, però, reagiscono con rabbia nel secondo tempo, riuscendo a pervenire al pareggio con Nunzella al minuto 57. Poco dopo, al 63′, raddoppio di Mastropietro per il definitivo 2-1. Potenza in dieci per l’espulsione di Zampa.

