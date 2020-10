SIGI: Assemblea dei soci slitta di una settimana

Era prevista per oggi, mercoledì 14 ottobre, l’assemblea dei soci con all’ordine del giorno la nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione in SIGI dopo essere decaduto il ruolo di Presidente dell’avvocato Giovanni Ferraú. La nuova proprietà ha assunto la decisione di fare slittare l’assemblea. Altre le priorità in questo momento e bisogna mettere a posto tutti i tasselli per strutturare al meglio la società. Nel frattempo le interlocuzioni con Joe Tacopina proseguono (bocche cucite in Sigi sull’incontro tenutosi martedì con l’avvocato statunitense) ed è sempre valida la proposta di inserire nuovi soci nel progetto di rilancio del Calcio Catania.

