SILVESTRI: “Vittoria ottenuta con grande rabbia e voglia, siamo 24 capitani. Non vediamo l’ora che arrivi mercoledì…”

Il gol della vittoria del Catania a Monopoli porta la firma di Tommaso Silvestri. Il difensore interviene in sala stampa, a fine gara, commentando il risultato finale:

“Una domenica che abbiamo cercato con grande rabbia e voglia. Volevamo questi tre punti e ci siamo riusciti. Credo sia un buon punto di partenza che ci darà uno slancio importante in vista delle prossime partite. Gran parte dei giocatori conosce bene questo girone, in molte partite sarà difficile trovare spazi e dovremo essere bravi noi ad adattarci e fare la guerra come accaduto oggi. Questo risultato ci aiuta ad avere la consapevolezza di essere forti, sta a noi dimostrarlo sul campo”.

“Abbiamo grandi saltatori, gente che sa mettere bene la palla. Mi auguro che la mia rete sia la prima di una lunga serie. Anche per i compagni. Sappiamo quanto sarà utile sfruttare i calci piazzati: oggi sono stati determinanti nella conquista dei tre punti, domenica ci hanno permesso di pareggiare. Lavoriamo tanto sulle situazioni da palla inattiva, cerchiamo di ricavarne il maggior profitto possibile”.

“La migliore difesa è l’attacco nel senso che tutta la squadra, a partire dagli attaccanti e da chi è subentrato, ha dato manforte alla difesa. Gara encomiabile. E’ arrivato un gol che mi mancava da tempo, colgo l’occasione per dedicarlo alla mia compagna e mia figlia, ma soprattutto ai miei compagni che oggi hanno assicurato quella grinta che veniva a mancare da un pò al Catania. Spero sia un inizio di grandi soddisfazioni. Abbiamo una squadra di 24 capitani, gente di grande esperienza ma pure i più giovani stanno offrendo un rendimento molto alto. Lo vedo anche dagli allenamenti, dalla cattiveria e dall’intensità che ci mettono. Questo può solo fare piacere”.

“Non vediamo l’ora che sia mercoledì, è importante dare continuità al nostro lavoro, cercando di mettere in pratica al meglio quello che il mister ci chiede durante la settimana. Mi auguro con tutto il cuore di potere riabbracciare virtualmente allo stadio il prima possibile i nostri tifosi, manca molto il tifo al calcio. Senza di loro la domencia non è la stessa. Tonucci e Claiton? Non hanno bisogno di presentazioni, si sono calati sin dal primo giorno nella parte, possono dare un grandissimo contributo alla causa”.

