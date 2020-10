SIMPLICIO: “Derby col Catania, ovviamente tifo Palermo”

In questa stagione, inevitabilmente, c’è attesa in Sicilia per il ritorno del derby Catania-Palermo. L’ex centrocampista rosanero Fabio Simplicio, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, soffermandosi sul Palermo sottolinea come la squadra “farà un po’ di fatica” in un campionato molto difficile come la Serie C.

“Faccio sempre il tifo affinché possa salire – prosegue – Quest’anno c’è il derby, ovviamente si tifa Palermo (sorride, ndr)”. Derby che Simplicio ha giocato in più occasioni, ricordando le vittorie palermitane per 5-3 e 2-1, ma anche l’incubo delle dolorose sconfitte maturate con i risultati di 3-1, 2-0 e, soprattutto, 0-4.

