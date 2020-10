TERNANA: per la squadra rossoverde e Lucarelli si tratta di un ritorno a Lentini

Seconda volta per Cristiano Lucarelli in carriera sul campo di Lentini. Era l’11 marzo 2018 quando, sulla panchina del Catania, il tecnico livornese affrontò la Sicula Leonzio. Finì 0-0 con un pizzico di rammarico per gli etnei che colpirono il palo con Francesco Ripa, nel contesto di una gara comunque sofferta. La Ternana, invece, il 22 settembre 2019 giocò per la prima volta nella sua storia allo stadio “Angelino Nobile”. Con Fabio Gallo allenatore, gli umbri riuscirono a strappare i tre punti. Partipilo sbloccò il risultato in favore delle Fere (40′), Scardina su rigore permise alla Leonzio di pareggiare i conti (64′), ma Vantaggiato nei minuti finali trovò la rete del definitivo 1-2.

