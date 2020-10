Allenamento pomeridiano, oggi, a Torre del Grifo per il Catania: dopo l’attivazione, il gruppo ha svolto una serie di esercitazioni tattiche. In chiusura, partitella. Concentrazione elevata in casa rossazzurra in vista del difficile confronto esterno di campionato con il Monopoli. Mister Giuseppe Raffaele è particolarmente attento nella cura dei dettagli di varie situazioni di gioco. Venerdì, Catania in campo alle 15.00.

