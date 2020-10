TORRE DEL GRIFO: allenamento pomeridiano, sabato Raffaele in sala conferenze

Il Catania ha svolto a Torre del Grifo l’ultima seduta pomeridiana settimanale. Completato un “torello” di riscaldamento, il gruppo si è dedicato ad approfondimenti tattici specifici in vista della gara con il Monopoli. In chiusura, cross e finalizzazione. Festeggiamenti in casa rossazzurra per il 51/o compleanno del dottor Francesco Riso, Coordinatore Area Medica e Riabilitazione.

Sabato, alle 10.00, in programma la seduta di rifinitura. Alle 15.30, invece, in sala conferenze è previsto l’intervento di mister Giuseppe Raffaele che risponderà alle domande dei giornalisti.

