Il Catania ha sostenuto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, il penultimo allenamento settimanale in vista del Bari: completata la fase di riscaldamento, i rossazzurri hanno svolto esercitazioni tattiche specifiche in vista della sfida al Bari, in programma lunedì alle 21.00. Il difensore Denis Tonucci, in fase di recupero, ha lavorato con i compagni nella prima parte della seduta.

