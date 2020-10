TORRE DEL GRIFO: ultimo allenamento settimanale, martedì la ripresa

Visto il rinvio del confronto di campionato con la Vibonese, il Catania ha svolto in mattinata, a Torre del Grifo, l’ultima seduta d’allenamento settimanale, dedicandosi dopo il riscaldamento alle esercitazioni tattiche predisposte da mister Giuseppe Raffaele e concludendo la sessione con una serie di partitelle. La ripresa della preparazione è in programma martedì alle 15.30, nella settimana in cui si lavorerà in funzione del derby di Palermo.

