TORRE DEL GRIFO: lavoro sulla reattività, tattica e palle inattive

Il Catania ha svolto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, un nuovo allenamento settimanale: dopo l’attivazione, il gruppo ha sostenuto esercitazioni mirate allo sviluppo della reattività, seguite da approfondimenti tattici. In chiusura, soluzioni su palla inattiva. Seconda giornata consecutiva di lavoro in gruppo per Giovanni Pinto, comunque non convocato per la trasferta di Francavilla a scopo precauzionale. In casa rossazzurra, inoltre, da segnalare un compleanno all’interno dello staff. Il dottor Alfio Scudero ha festeggiato infatti il compimento di 64 anni di età.

