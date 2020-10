TROCINI (all. Virtus Francavilla) torna sulla sconfitta col Catania: “E’ mancato solo il gol, creato tantissimo”

L’allenatore della Virtus Francavilla Bruno Trocini si sofferma sulla sconfitta maturata allo stadio “Giovanni Paolo II”:

“Col Catania non è mancato nulla. Solo il gol, che comunque non è cosa da poco. Abbiamo creato tantissimo, giocando a calcio come siamo soliti fare. La prestazione mi aveva soddisfatto, il risultato meno. Sempre in relazione alla gara persa col Catania, Crispino ha effettuato solo due parate e l’unica rete l’abbiamo subita su rigore. La classifica è bugiarda ma brutta, questo ci dà ancora più rabbia, forza e consapevolezza. Dobbiamo essere più cinici in zona gol. Sarò un pò banale ma penso che a questa squadra manchi la vittoria per sbloccarsi. Non l’atteggiamento, le prestazioni, la voglia di venire fuori da questo momento difficile”.

