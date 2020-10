VERSO BARI-CATANIA: Auteri, nuova sfida ai rossazzurri. L’esonero e l’eliminazione dai Play Off contro Raffaele…

Lunedì sera, appuntamento esterno per il Catania di scena a Bari. Per la 12/a volta i rossazzurri affronteranno una squadra allenata dall’esperto Gaetano Auteri. Nei precedenti ufficiali, il bilancio delle partite disputate col Catania è di sei affermazioni di Auteri, tre pareggi e due successi rossoazzurri, il primo dei quali risalente al torneo di Lega Pro 2016-17: allora la formazione dell’Elefante guidata da Pino Rigoli vinse 2-0 al “Massimino” in virtù delle reti di Pozzebon ed Armellino (autogol) contro il Matera. Nella stagione 2018/19, ultimo confronto tra Auteri ed il Catania quando l’allenatore di Floridia sedeva sulla panchina del Catanzaro: 1-2 il risultato finale, Marotta e Di Piazza risposero al vantaggio di D’Ursi, giocatore oggi in forza al Bari.

Giuseppe Raffaele, invece, registra un solo precedente con il Bari: l’8 dicembre 2019 i biancorossi vinsero per 2-1 contro il Potenza al “San Nicola” e fu un incontro molto combattuto. Simeri e Terrani in gol tra il 26′ ed il 28′, Emerson accorciò le distanze con uno splendido tiro dalla distanza al 35′.

Il bilancio dei quattro scontri complessivei tra le formazioni guidate da Raffaele (Potenza) e Auteri (Catanzaro), sorride al tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. La prima volta fu da incubo per l’attuale allenatore del Catania, sconfitto per 5-1 in casa (Serie C 2018/19). Successivamente, il Potenza realizzò un doppio 2-0 esterno e casalingo. Perdendo al “Ceravolo” il 21 ottobre 2019, Auteri fu esonerato. Il 5 luglio 2020, infine, il risultato di 1-1 in Potenza-Catanzaro permise a Raffaele di andare avanti ai Play Off eliminando i giallorossi di Auteri, richiamato dalla società calabrese a fine gennaio.

