VERSO BARI-CATANIA: la formazione dei tifosi, sondaggio aggiornato

Quale formazione opporre al Bari, avversario del Catania per la settima giornata del girone C di Serie C 2020/21? Chiediamo ai tifosi di schierare idealmente i rossazzurri sostituendosi alle scelte di mister Giuseppe Raffaele. Esprimi le tue preferenze sull’undici titolare da mandare in campo lunedì sera allo stadio “San Nicola” di Bari.

Il sondaggio aggiornato (lo chiuderemo lunedì pomeriggio) indica il seguente undici titolare suggerito dalla maggioranza dei votanti:

(3-4-3) Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Rosaia, Maldonado, Pinto; Emmausso, Sarao, Biondi.

BARI-CATANIA: fai la formazione rossazzurra Martinez Confente Tonucci Claiton Silvestri Zanchi Calapai Albertini Pellegrini Pinto Izco Maldonado Rosaia Welbeck Dall’Oglio Vicente Biondi Emmausso Sarao Piccolo Gatto Manneh Pecorino Piovanello Created with

