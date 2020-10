VERSO BARI-CATANIA: da Semenzato a Claiton, la sfida degli ex

Bari-Catania è sfida che racchiude storia, tradizione e blasone. Lunedì si confronteranno due delle realtà più belle ed affascinanti del calcio meridionale, con vari ex sia da una parte che dall’altra. In casa biancorossa, Mirco Antenucci ricorda il Catania come il club che gli ha permesso di esordire in Serie A ma che, al tempo stesso, non ha creduto abbastanza nelle sue doti realizzative. Esperienza siciliana anche per il laterale Daniel Semenzato. Non ha lasciato il segno nella stagione 2017/18, motivo di rammarico per l’ex Pordenone che, però, conserva ugualmente un bel ricordo della piazza etnea.

Nella sponda rossazzurra, Denis Tonucci ha collezionato ben 66 presenze a Bari con qualche gol all’attivo. Una settantina di apparizioni anche per il brasiliano Claiton, andato a segno sei volte vestendo la maglia dei galletti. La giovane promessa Enrico Piovanello, invece, proprio in Puglia visse un’esperienza da incorniciare nell’anno della vittoria del campionato di Serie D con Cornacchini allenatore biancorosso.

