VERSO BARI-CATANIA: si cerca di recuperare Tonucci

Si è fatta sentire e non poco l’assenza di Denis Tonucci in difesa contro la Ternana. Già nella rifinitura, come spiegato dal tecnico Raffaele, il difensore non era al meglio delle condizioni fisiche. E’ stato comunque convocato ma, durante le fasi di riscaldamento, pur provando a stringere i denti non ha risposto come ci si sarebbe aspettato. Così Tonucci è finito in tribuna e, proprio sotto la nostra postazione, ha incoraggiato a gran voce i compagni per l’intera durata dell’incontro. Il Catania prova a recuperarlo in tempo per la difficile trasferta di Bari.

