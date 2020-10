VERSO CATANIA-JUVE STABIA: i giocatori delle Vespe che potevano essere rossazzurri

Nella sessione di calciomercato recentemente conclusa, il Catania ha prelevato dalla Juve Stabia Devis Tonucci. Importante rinforzo per il reparto arretrato, Tonucci sarebbe potuto non essere l’unico calciatore delle Vespe ad indossare la casacca rossazzurra. La società etnea ha infatti a lungo corteggiato Nicholas Allievi, anch’esso difensore, ma non si è riusciti a definire l’operazione con gli stabiesi che lo hanno confermato in lista. Poco prima del passaggio in gialloblu, l’estremo difensore Matteo Tomei rappresentava una concreta idea di mercato per il Catania. I contatti ci sono stati ma, subito dopo l’infortunio riportato dall’estremo difensore Danilo Russo, la Juve Stabia è corsa ai ripari prelevando lo svincolato Tomei.

In passato, invece, si è parlato spesso di un possibile approdo alle pendici dell’Etna di Alessandro Mastalli, figlio del grande ex rossazzurro Ennio, ma il matrimonio col Catania non è diventato realtà. L’ex Trapani Francesco Golfo rappresentava un’idea di mercato, mentre nella passata stagione piaceva Francesco Orlando, da qualche giorno acquisito in prestito dalla Juve Stabia via Salernitana e che salterà l’impegno di Lentini causa positività al Coronavirus.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***