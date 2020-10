VERSO CATANIA – JUVE STABIA: quote, cosa dicono le agenzie di scommesse

Appuntamento allo stadio “Angelino Nobile – Sicula Trasport Stadium” di Lentini per il confronto di campionato tra Catania e Juve Stabia. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla intorno ai valori di 1.75 e 2.00; la “X” tra 3.10 e 3.35; il “2” intorno a 3.60 e 4.40. Catania, quindi, con il favore del pronostico ma nel contesto di un match sostanzialmente equilibrato contro una squadra forte.

In relazione alle quote Under/Over dell’incontro, più probabili l’Over 1.5 e Under 3.5 rispettivamente bancate a 1.30/1.37 e 1.20/1.23. Le quote per ‘somma gol finale’ indicano come più facilmente ipotizzabile che la gara si concluda con un numero complessivo di 2 gol: valore intorno a 3.10/3.75. 1-0, 1-1 o 2-0 i risultato esatti ritenuti più probabili con quote che vanno tra 5.75/6.25 nel primo caso, 6.00/6.25 nel secondo, 8.50/8.75 nel terzo.

Per quanto concerne le quote primo tempo/finale, tre le combinazioni più gettonate: segno “1” sia nel primo che nel secondo tempo (3.00/3.10), segno “X” in entrambe le frazioni di gara (4.40/4.70), segno “X” nel primo tempo e “1” nel secondo (4.75/4.85).

