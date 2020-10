VERSO CATANIA – TERNANA: alla scoperta delle “Fere”

La Ternana, assieme al Perugia, costituisce la massima espressione calcistica dell’Umbria. Furono proprio le “Fere”, rappresentazione “pallonara” di una città operaia, ad eguagliare per prime lo storico traguardo della partecipazione al campionato di Serie A di una squadra umbra nel 1972.

L’apice del sodalizio rossoverde (accostamento cromatico singolare nel panorama calcistico italiano) corrisponde grossomodo agli anni Settanta, periodo in cui si ricordano le due storiche apparizioni in massima serie (stagioni 1972-73 e 1974-75) e il raggiungimento della semifinale di Coppa Italia nell’annata 1979-80. La Ternana vanta inoltre 27 partecipazioni in Serie B e 36 in Serie C, categoria in cui è ripiombata tre anni fa dopo aver militato per sei stagioni consecutive tra i cadetti (2012-2018).

La presenza della Ternana nel raggruppamento meridionale (per il secondo anno di fila) non costituisce una novità assoluta, per di più gli umbri hanno conquistato tre delle loro quattro promozioni in Serie B militando proprio nel girone “Sud” (1967-68, 1991-92, 1997-98). Nel 1992 il salto di categoria arrivò al culmine di una vittoria casalinga sul Catania allenato da Pino Caramanno.

Il patron Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università degli Studi “Niccolò Cusano”, ha deciso di rilanciare le aspirazioni del club affidandosi al concittadino Cristiano Lucarelli nell’intento di provare a vincere il campionato. Il tecnico livornese ha deciso di lasciare la panchina del Catania per sposare l’ambizioso progetto del sodalizio rossoverde con l’obiettivo di compiere il definitivo salto di qualità come allenatore.

Il campionato della Ternana è iniziato con due vittorie (è reduce dal tris ai danni del Potenza) e tre pareggi che hanno messo in risalto capacità realizzative (9 gol fatti) e compattezza difensiva (appena 3 reti subite) del collettivo guidato da mister Lucarelli, il quale per il match infrasettimanale in terra siciliana dovrà rinunciare per problemi fisici ai difensori Diakitè e Celli.

