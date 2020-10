VERSO CATANIA – VIBONESE: alla scoperta della squadra calabrese

La Vibonese sarà l’ottavo avversario stagionale del Catania in ordine temporale. La compagine calabrese attualmente occupa il settimo posto in graduatoria avendo conquistato nove punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta rimediata contro la Juve Stabia alla seconda giornata. I leoni rossoblù sono reduci dallo scoppiettante 2-2 casalingo con la Viterbese, partita in cui la formazione di Vibo Valentia è riuscita a rimontare due volte in situazione di svantaggio.

Lo scopo principale della squadra resta il mantenimento della categoria, obiettivo da raggiungere proponendo un calcio divertente e costruttivo, con un occhio di riguardo per la valorizzazione dei giovani. A dirigere l’orchestra è stato chiamato il tecnico marsalese Angelo Galfano, il quale ha preso il posto in panchina di Giacomo Modica rientrato alla Cavese.

Il sistema di gioco di riferimento resta il 4-3-3 con gli interni di centrocampo Mohamed Laaribi e Giorgio Tumbarello chiamati ad accompagnare la fase offensiva e i due esterni d’attacco a dare imprevedibilità alla manovra. In gran spolvero sin qui il ventiduenne attaccante palermitano Vincenzo Plescia, autore di due reti al pari di Giuseppe Statella, l’elemento di maggior estro ed esperienza che tuttavia domenica non sarà della partita in quanto squalificato.

La Vibonese è giunta alla sua quarta partecipazione in Serie C (in precedenza aveva militato nella vecchia Serie C2 tra il 2006 e il 2012). Traguardo importante per la società di patron Caffo, il quale in occasione del match in programma domenica allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini rinnoverà il suo personale derby con i colori rossazzurri. Sfida speciale anche per Michele Emmausso, il quale nella scorsa stagione si mise in evidenza proprio con la maglia dei leoni rossoblù siglando 9 reti in 25 presenze.

