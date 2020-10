VERSO CATANIA – VIBONESE: calabresi a Lentini ricordando i sette gol dello scorso anno

Risultato a dir poco clamoroso, quello che nella passata stagione la Vibonese ha conseguito per l’ultima volta allo stadio “Angelino Nobile”, teatro del match di domenica pomeriggio contro il Catania. L’1 dicembre 2019 i calabresi si recarono nell’impianto sportivo lentinese per affrontare la Sicula Leonzio. Il campo diede vita ad una gara praticamente a senso unico. Padroni di casa travolti. La partita si concluse addirittura 2-7. Vittoria schiacciante della Vibonese che mise a nudo tutte le pecche difensive dei bianconeri. Bollino (su rigore) e Grillo entrarono nel tabellino dei marcatori per la Leonzio. Parteciparono al festival dei gol rossoblu i vari Bernardotto, Berardi (doppietta), Petermann, Malberti, Emmausso (oggi militante nel Catania) e Prezzabile. Ricordo dolcissimo, dunque, per la squadra di Vibo Valentia che domenica tornerà in quel di Lentini.

VIDEO: gli highlights di Sicula Leonzio 2-7 Vibonese

