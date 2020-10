VERSO CATANIA – VIBONESE: Raffaele, mai dire pareggio con i calabresi. E spicca un 9-0. Galfano, quel derby sulla panchina rosanero…

In vista del confronto di domenica pomeriggio allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini, sono sei i precedenti di mister Giuseppe Raffaele contro la Vibonese, ruolino di marcia caratterizzato dalla totale assenza di pareggi, tre vittorie ed altrettante sconfitte. Tutte gare con il risultato in bilico, ad eccezione di un pesantissimo 9-0 che l’Igea Virtus inflisse a Barcellona Pozzo di Gotto, in Coppa Italia, al cospetto di una Vibonese imbottita di juniores (tranne il portiere Mengoni e gli attaccanti De Carolis e Sowe) con l’ex rossazzurro Fabio Aveni autore di una tripletta. Raffaele ha affrontato la Vibonese anche da tecnico del Potenza, vincendo gli ultimi due incontri disputati in Lega Pro per 1-0.

In una circostanza, invece, l’attuale allenatore dei calabresi Angelo Galfano sfidò il Catania, ma ci riferiamo alla categoria Primavera. Lo fece in occasione del derby Catania-Palermo, terminato 1-1 per effetto delle reti di Morimoto (su assist di Colucci) da una parte e Misuraca (autore del momentaneo vantaggio) dall’altra. Entrambi i gol furono realizzati nella ripresa. Era il 13 novembre 2007. Gli ospiti conclusero in nove uomini a causa delle espulsioni di Romeo, nel primo tempo, e Palmiteri allo scadere.

