VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: alla scoperta dei biancazzurri pugliesi

La Virtus Francavilla ha dato inizio alla sua quinta partecipazione in Serie C, categoria in cui milita ininterrottamente dal 2016 con un quinto posto all’attivo quale miglior piazzamento eguagliato.

Quest’anno il club pugliese ha deciso di dare ulteriore continuità al lavoro svolto con profitto nelle ultime due stagioni da Bruno Trocini, emergente tecnico calabrese fautore di un calcio dall’andatura rapida e aggressiva. Il modulo di riferimento resta sempre un 3-5-2 di natura “contropiedista” fatto di intensità, pressing alto e ripartenze veloci.

La squadra ha mantenuto gran parte dell’intelaiatura originale con l’aggiunta di qualche tassello funzionale al disegno tattico di mister Trocini, il quale è chiamato ancora una volta a raggiungere l’obbiettivo minimo della salvezza. La stagione è iniziata comunque con il piede sbagliato.

All’eliminazione in Coppa Italia per mano del Catanzaro hanno fatto seguito tre sconfitte e un pari in campionato. Il recente ko di Castellammare ha poi il sapore della beffa, in quanto fino a 10′ dal termine Nunzella e compagni conducevano per 1-0 salvo poi capitolare nel finale sui gol di Garattoni e Romero.

Se da un lato la Virtus è tra le squadre ad aver mandato in gol il maggior numero di giocatori (5), dall’altro c’è da registrare una tenuta difensiva meno solida rispetto a quanto siamo abituati a vedere (8 reti incassate). Come se non bastasse mister Trocini in vista dell’impegno casalingo di domenica deve far fronte ad alcune assenze importanti.

Oltre allo squalificato Sparandeo contro il Catania mancheranno probabilmente all’appello anche le due punte di diamante della squadra: Leonardo Perez e Federico Vazquez, entrambi fermi per problemi fisici. In avanti ci sarà spazio probabilmente per i due attaccanti “di scorta” Joseph Ekuban e Federico Mastropietro, i quali avranno l’arduo compito di non far rimpiangere il tandem offensivo titolare.

