VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: tra i convocati, ecco gli etnei già andati a segno contro i pugliesi

Visualizzando la lista dei rossazzurri convocati per la trasferta di Francavilla Fontana, tre di loro hanno trovato la via del gol, finora, al cospetto della Virtus. Si tratta rispettivamente del difensore Claiton, del jolly Kevin Biondi e dell’attaccante Michele Emmausso. Il brasiliano è già entrato nel tabellino dei marcatori contro i francavillesi contribuendo con un gol al rotondo 4-0 inflitto dalla Cremonese in Coppa Italia edizione 2019/20 allo stadio “Giovanni Zini”. Biondi, invece, siglò una delle reti che permisero al Catania di avere la meglio sul Francavilla per 3-2 ai Play Off a giugno. Emmausso, infine, tre anni fa portò momentaneamente in vantaggio il Taranto a Francavilla, nel contesto di un match che si concluse con il risultato di 2-2 in Lega Pro.

