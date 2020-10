VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: Perez potrebbe recuperare in extremis, Pinto ok

Vazquez verso il forfait, il forte attaccante Perez potrebbe invece recuperare in tempo per il Catania. Questo è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla Puglia. Gli esami strutturali hanno evidenziato un affaticamento muscolare per Perez, nessuna lesione. Il giocatore dovrebbe figurare nella lista dei convocati, ma resta in forse la sua presenza dal 1′. Eventualmente lottano per due posti in avanti Ekuban, Puntoriere e Mastropietro.

Sorrisi in casa Catania per il recupero di Pinto. Il laterale sinistro è disponibile dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per un pò ma, tenendo anche conto del fatto che solo giovedì ha svolto l’intera seduta d’allenamento con il gruppo, domenica potrebbe partire dalla panchina. Vedremo, mister Raffaele scioglierà le riserve nelle prossime ore. Ancora out Santurro, mentre sembra più vicino il recupero di Dall’Oglio.

