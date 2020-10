VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: scalpita Maldonado. I pugliesi provano a recuperare uno tra Perez e Vazquez

Domenica ci sarà il fischio d’inizio di Virtus Francavilla-Catania. Le due squadre preparano la sfida di Francavilla Fontana con stati d’animo differenti. I primi per riscattare lo sfortunato e poco produttivo avvio di stagione, i secondi per confermare il buon momento attraversato ed acquisire ulteriori certezze. In casa rossazzurra torna a disposizione di Raffaele il laterale sinistro Pinto, inoltre l’ex allenatore del Potenza potrà contare sul regista Maldonado che, dopo avere ottenuto l’ok per il tesseramento, si gioca il posto da titolare a centrocampo. Biancazzurri che, invece, proveranno a recuperare almeno uno tra Vazquez e Perez per il reparto offensivo. Vazquez ha già saltato la precedente gara di Castellammare di Stabia, nel corso della quale Perez è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per problemi fisici. Out lo squalificato Sparandeo.

