VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: Trocini, ottavo incrocio con l’Elefante. Raffaele imbattuto, lo scorso anno in Puglia fu spettacolo

Ottava volta da avversario del Catania. Precedenti nel complesso infelici per il tecnico Bruno Trocini che ha riportato 5 sconfitte su 7 al cospetto dei rossazzurri. La prima in Rende 0-3 Catania, anche se con un passivo un pò esagerato per quanto visto sul rettangolo di gioco. Match di campionato caratterizzato dai gol di Ripa (doppietta) e Curiale. Nella gara di ritorno, invece, pesantissimo 6-1 allo stadio “Massimino”. Mazzarani, Russotto, Brodic (due realizzazioni per lui), Rizzo e Di Grazia nel tabellino dei marcatori. Compreso Bucolo che ha siglato un’autorete. Era la stagione 2017/18. L’anno successivo, sempre in C, 1-0 Catania nel match d’andata Catania-Virtus Francavilla, 1-0 nel segno di Lodi. Il 14 aprile 2019, prima e finora unica affermazione per Trocini seduto sempre sulla panchina della Virtus (1-0, gol di Sarao). L’annata 2019/20 ha fatto registrare, invece, due successi etnei (2-1 e 3-2) ed un pareggio a reti bianche con il Francavilla. L’ultimo confronto risale a quattro mesi fa, la sfida Play Off vinta dal Catania sotto l’Etna.

Per mister Giuseppe Raffaele (imbattuto con la squadra francavillese) sarà la settima occasione contro una formazione allenata da Trocini. La prima risale al torneo di Serie D, quando Raffaele sedeva sulla panchina dell’Igea Virtus. Allora vinse il Rende di Trocini per 2-0, ma nella partita di ritorno fu l’Igea ad imporsi (1-0). Nelle successive sfide, un pareggio (0-0) e quattro vittorie (una ai Play Off) per il Potenza di Raffaele contro il Francavilla. L’ultimo incontro si è concluso con un pirotecnico 3-4. Ben sette reti caratterizzarono un match scoppiettante al “Giovanni Paolo II”. Emozioni continue, decisiva la quarta rete siglata da Daniele Ferri Marini al 76′ in favore del Potenza di Raffaele.

Questi i numeri dei precedenti tra Raffaele e Trocini, Trocini ed il Catania, Raffaele e la Virtus Francavilla, avversarie domenica pomeriggio in terra di Puglia:

PRECEDENTI RAFFAELE-VIRTUS FRANCAVILLA

Vittorie Raffaele 3

Pareggi 1

Sconfitte 0

Gol fatti 10

Gol subiti 5

Differenza reti +5

PRECEDENTI RAFFAELE-TROCINI

Vittorie Raffaele 4

Pareggi 1

Sconfitte 1

Gol fatti 11

Gol subiti 7

Differenza reti +4

PRECEDENTI CATANIA-TROCINI

Vittorie Catania 5

Pareggi 1

Sconfitte 1

Gol fatti 15

Gol subiti 5

Differenza reti +10

