VIRTUS FRANCAVILLA: convocati, confermate le assenze di Perez e Vazquez

Come aveva preannunciato l’allenatore della Virtus Francavilla Bruno Trocini in conferenza stampa, i biancazzurri non potranno disporre dei forti attaccanti Perez e Vazquez. Out anche Tchetchoua, Marino e lo squalificato Sparandeo. Questo l’elenco dei convocati in vista del confronto col Catania:

PORTIERI – Crispino, Costa

DIFENSORI – Calcagno, Caporale, Delvino, Pino, Pambianchi, Celli

CENTROCAMPISTI – Carella, Castorani, Di Cosmo, Franco, Mastropietro, Nunzella, Giannotti, Zenuni

ATTACCANTI – Ekuban, Buglia, Puntoriere

