VIRTUS FRANCAVILLA: non solo Vazquez, anche Perez verso il forfait

Due dei punti di forza della Virtus Francavilla dovrebbero saltare il confronto di domenica pomeriggio col Catania, in programma allo stadio “Giovanni Paolo II”. Si tratta degli attaccanti Franco Vazquez e Leonardo Perez. Il primo ha riportato la scorsa settimana un problema muscolare che lo ha costretto a saltare la trasferta di Castellammare di Stabia. Il secondo, invece, nel corso del match ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 39′ del primo tempo e svolgerà esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Defezioni importanti per la squadra allenata da Bruno Trocini che, inoltre, farà a meno del difensore Luca Sparandeo per squalifica.

