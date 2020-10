VIRTUS FRANCAVILLA: i prossimi avversari del Catania beffati nel finale, Sparandeo squalificato

La Virtus Francavilla vedeva avvicinarsi l’impresa di espugnare il “Romeo Menti” di Castellammare, ma nel finale ha subito la rimonta dei padroni di casa tornando in Puglia a mani vuote. Juve Stabia vittoriosa per 2-1 contro i prossimi avversari del Catania. Biancazzurri in vantaggio al 52′ con Ekuban e che, a 10 minuti dal 90′, subiscono le reti di Garattoni e Romero. In vista del confronto con gli etnei, il tecnico Bruno Trocini non avrà sicuramente a disposizione il difensore Luca Sparandeo, squalificato. In forse la presenza del forte attaccante Federico Vazquez, da qualche giorno alle prese con problemi muscolari e che ha già saltato la trasferta di Castellammare.

