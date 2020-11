ACCADDE OGGI: 19 novembre 2005, Caserta e Spinesi lanciano il Catania

Catania vittorioso per 2-1 contro la Cremonese

15 anni fa, popolo rossazzurro esultante allo stadio “Angelo Massimino” per una vittoria che proietta sempre più in alto nel campionato di Serie B la squadra dell’Elefante, capace di concludere la stagione al secondo posto centrando la tanto attesa promozione in A. Reduce dal successo di Rimini, la formazione allora allenata da Pasquale Marino mise in ginocchio la Cremonese tra le mura amiche: i lombardi ultimi in classifica risposero quasi subito al momentaneo 1-0 di Caserta, con il Catania che dovette aspettare il 76’ per realizzare il gol-vittoria. Ancora una volta decisivo Spinesi, grandissimo protagonista della cavalcata rossazzurra in A.

