ACCADDE OGGI: 27 novembre 2019, primo gol di Biondi tra i professionisti

Se Avellino-Catania è una sfida dal sapore particolare per Kevin Biondi, avendo esordito da titolare in campionato con la maglia del Catania lo scorso anno, il 27 novembre ricorda un’altra data particolare al ragazzo classe 1999. Quella in cui, sempre nel 2019, mise a segno la sua prima rete ufficiale tra i professionisti ed in casacca rossazzurra.

In quella occasione la squadra di Cristiano Lucarelli riuscì ad imporsi agli Ottavi di Coppa Italia Serie C sul Potenza, allo stadio “Alfredo Viviani”, per 2-1. Etnei in vantaggio grazie al rigore trasformato da Di Piazza (40′), prima di subire il pari di França (66′) e, appunto, siglare il nuovo vantaggio con Biondi (69′), di testa, su assist di Bucolo. Sedeva sulla panchina lucana Giuseppe Raffaele, attuale allenatore rossazzurro.

VIDEO: gli highlights di Potenza 1-2 Catania

