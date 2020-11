AVELLINO 1-2 CATANIA (Video): gli highlights della partita

Le azioni salienti del match, valido per la 13/a giornata del girone C di Serie C, che ha visto il Catania imporsi 2-1 contro l’Avellino allo stadio “Partenio-Lombardi”. Marcatori Miceli (50′ aut.), Pecorino (66′) e Maniero per il definitivo 1-2 che regala ai rossazzurri tre punti importanti per il morale e la classifica.

VIDEO: gli highlights del match di Avellino

