AVELLINO – CATANIA: Maradona, minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio

La notizia della improvvisa scomparsa di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutto il mondo e in particolare quello del calcio. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, per onorare la memoria del grande campione, ha disposto un minuto di raccoglimento, prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati programmate nel prossimo fine settimana. Compreso, quindi, l’incontro Avellino-Catania fissato per domenica pomeriggio allo stadio “Partenio-Lombardi”.

Il numero uno di via Allegri ha espresso il suo cordoglio, anche a nome di tutta la Federazione: “Maradona – questo il ricordo del presidente Gravina – ha rappresentato l’estasi del calcio, il suo genio calcistico è un’opera d’arte che rimarrà per sempre nella storia. Lo salutiamo con passione, con la stessa passione con cui ha fatto innamorare del calcio più di una generazione di tifosi in Italia e nel mondo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***