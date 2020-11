AVELLINO – CATANIA: i precedenti, ultima vittoria rossazzurra al “Partenio” lo scorso anno

Solamente due successi per il Catania in Irpinia

Archiviato lo 0-0 con la Turris, il Catania prepara la trasferta di Avellino. Un campo che evoca pochi momenti piacevoli per i colori rossazzurri, dato che il Catania ha vinto due sole volta in tutta la propria storia al “Partenio”. Correva l’anno 1999, quando i rossazzurri allenati da Gianni Simonelli si imposero per 2-1, ribaltando nel secondo tempo della partita – con Bennardo e Marziano – l’iniziale vantaggio dei padroni di casa siglato da Trinchera. Nella passata stagione, invece, 3-6 tennistico con Camplone in panchina. Marcatori rossazzurri Di Piazza (doppietta), Lodi, Welbeck, Mazzarani e Bucolo.

Complessivamente sono 15 i precedenti confronti disputati tra Avellino e Catania in territorio irpino. Si parte dall’1-1 (Bossi rispose a Gennari) del convulso campionato di Serie C 1948-49 (Clicca qui per leggere l’amarcord), passando per il pari a firma di Albino e Spinesi del 2006, fino all’1-0 del 1 novembre 2014, gara decisa da un penalty trasformato da Castaldo. L’unico incontro disputato in massima serie risale alla stagione 1983-84: scialbo 0-0 per un Catania destinato a concludere quello sciagurato torneo all’ultimo posto in classifica con mesta retrocessione in Serie B.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Avellino: 9

Pareggi: 4

Vittorie Catania: 2

Gol Avellino: 20

Gol Catania: 12

Differenza reti: -8

Serie C 1948-49 Avellino 1-1 Catania

Serie B 1973-74 Avellino 1-0 Catania

Serie B 1975-76 Avellino 2-1 Catania

Serie B 1976-77 Avellino 1-0 Catania

Coppa Italia 1980-81 Avellino 4-1 Catania

Serie A 1983-84 Avellino 0-0 Catania

Serie C1 1992-93 Avellino 1-0 Catania

Serie C1 1999-00 Avellino 1-2 Catania

Serie C1 2000-01 Avellino 2-0 Catania

Play-off Serie C1 2000-01 Avellino 1-0 Catania

Serie C1 2001-02 Avellino 1-0 Catania

Serie B 2003-04 Avellino 0-0 Catania

Serie B 2005-06 Avellino 1-1 Catania

Serie B 2014-15 Avellino 1-0 Catania

Serie C 2019-20 Avellino 3-6 Catania

