AVV. FERRAU’: “Abbattimento debiti, siamo a buon punto. Tacopina, forse settimana prossima novità”

Mentre prosegue la trattativa per il passaggio di consegne a Joe Tacopina, l’avvocato Giovanni Ferraù continua a parlare di piccoli passi avanti, giorno dopo giorno per il buon esito dell’operazione. Ridurre il debito compreso tra 55 e 60 milioni di euro è una delle componenti più importanti da risolvere in questo contesto. Ai microfoni di Antenna Uno Notizie, Ferraù sottolinea che la Sigi ha “mantenuto un costante contatto con creditori, enti, Agenzia delle Entrate per capire insieme come poter abbattere questo debito e siamo a buon punto. Adesso dovremmo farlo anche con Tacopina: ci sarà una fase di transizione dove si dovrebbe lavorare insieme per cercare di restringere sul debito. Stiamo facendo piccoli passi ogni volta. Lunedì (oggi per chi legge, ndr) dovrebbe esserci un altro incontro e forse la settimana successiva ci saranno delle novità”.

