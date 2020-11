AVV. FERRAU’: “Nessuna frenata con Tacopina, tra 40 giorni potremmo chiudere la trattativa”

L’avvocato Giovanni Ferraù torna sulla trattativa per la cessione delle quote del Calcio Catania a Joe Tacopina, nel corso della trasmissione SalaStampa. Ecco quanto evidenziato da sicrapress.it:

“Speriamo di definire quanto prima questa prima fase della trattativa per chiudere ufficialmente entro l’anno. Tra 40 giorni, Covid permettendo, potremmo dire la parola fine. Mi auguro prima di Natale. Frenata sulla trattativa? Assolutamente no. Il matrimonio si farà, bisogna solo attendere i tempi tecnici. E’ quasi certo che cederemo il 100% delle quote, ma c’è chi auspica, dopo aver ceduto le proprie, di fare un nuovo ingresso in società, nella compagine di Tacopina”.

“Nessun attaccamento alla poltrona, è solo un suggerimento: unire la forza economica alle professionalità locali, che hanno lavorato tanto e possono fornire ancora un contributo importante. Nessun dubbio o quasi sulla permanenza di Nicolosi, ma andrebbe preservato anche il lavoro di Nico Le Mura, che ha operato senza sosta, e di chi in questi mesi ha fatto l’impossibile col badget a disposizione, come Pellegrino e Guerini. Certo, se Tacopina ponesse come condizione che nessuno della Sigi resti, per il bene del Catania noi saremmo pronti ad andar via”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***