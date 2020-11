AVV. INGRASSIA: “Izco non ha sostituito Biagianti. E’ onorato e felice di avere inconsapevolmente contribuito a salvare il Catania”

C’è anche Mariano Izco ad avere contribuito alla salvezza della matricola 11700. Il legale rappresentante del centrocampista del Catania, avv. Salvo Ingrassia, ha fatto chiarezza con una lunga nota ufficiale:

“Ho assistito professionalmente i soci nella costituzione della Sport Group S.r.l., società che ha per oggetto l’assunzione, la compravendita e l’amministrazione di azioni e quote societarie, soprattutto di natura sportiva. I soci sottoscrittori dell’atto costitutivo sono stati quattro: Nico Le Mura, Enrico Massimino, Giovanni Palma e Rosario Pappalardo. La società nasceva con l’idea di affiancare e sostenere Enrico Massimino e Nico Le Mura nella gestione della compagine calcistica Licata Calcio, dove gli stessi erano già impegnati in prima linea. Conoscendo la mia passione per il calcio (eredità familiare), Enrico Massimino mi chiese di entrare nella costituita società Sport Group S.r.l..

Per impegni professionali fui costretto a declinare l’offerta, pur tuttavia gli proposi l’idea di coinvolgere un uomo di sport, legato a Catania e alla Sicilia, anch’egli mio amico, Mariano Izco. I due parlarono dei vari progetti della Sport Group S.r.l., ed Enrico Massimino gli propose di collaborare con lui nel progetto societario del Licata Calcio. Curando io gli interessi economici di Mariano Izco, che nel frattempo mi aveva espresso il desiderio di investire in Sicilia nel mondo dello sport, gli proposi di entrare come socio in Sport Group S.r.l.. E così Enrico Massimino cedette a Mariano Izco parte delle sue quote societarie (per una modesta cifra davvero simbolica), dando a me quest’ultimo l’incarico di curarne la gestione.

La Sport Group S.r.l. nel frattempo, e nell’ambito dei suoi scopi sociali, si interessa alle vicende della Calcio Catania S.p.A., e ciò in considerazione anche del fatto che uno dei suoi soci, Nico Le Mura, faceva già parte della SIGI S.p.A. come socio fondatore, e decide pertanto di partecipare attivamente alla salvezza della matricola 11700, contribuendo in maniera sostanziosa all’acquisizione da parte della SIGI delle quote della Calcio Catania S.p.A.. Ovviamente di quanto accaduto non può che essere contento e partecipe Mariano Izco che, entrato in Sport Group per motivi diversi (progetto societario del Licata Calcio), si ritrova ad essere socio di una società, a sua volta socia di SIGI, che ha contribuito a salvare il suo amato Catania. Questo il reale svolgimento dei fatti!!!

Che poi si voglia da parte di alcuni sostenere e affermare che Mariano Izco sia tornato a fare il calciatore del Catania in sostituzione di Marco Biagianti non penso sia corretto e veritiero. Non sono un tecnico, ma reputo che, sebbene ambedue centrocampisti, Mariano e Marco abbiano un ruolo in campo assolutamente diverso. E quindi l’uno non escludeva l’altro. Il ritorno di Mariano Izco come calciatore del Catania è stata esclusivamente una scelta di natura puramente tecnica da parte dell’attuale allenatore rossazzurro che in tal senso ha orientato il Direttore dell’Area Sportiva, Maurizio Pellegrino. Mariano Izco, oltre che bandiera del Calcio Catania per i suoi trascorsi in Serie A, catanese di adozione, è ancora calciatore di un certo livello. Che poi abbia, inconsapevolmente, ma oggi felice di averlo fatto, contribuito alla salvezza della matricola 11700 non può che fargli solo onore! Quanto sopra ho ritenuto di evidenziare ribadisco per puro amore della realtà dei fatti. Ringrazio per la cortese attenzione e porgo distinti saluti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***