BIFFI: “Derby? Il Palermo ha bisogno di fare punti, l’importante è dare tutto”

L’ex capitano del Palermo Roberto Biffi parla del derby contro il Catania, in programma lunedì sera allo stadio “Renzo Barbera”, ai microfoni di sport19.it:

“Quale derby ricordo con più piacere? Uno non bellissimo come risultato ma lo è stato perché poi si è coronato il sogno di vincere la Coppa Italia di Serie C e il campionato 1992-1993 con Orazi in panchina. Perdemmo in casa 2 a 0, lo stadio era gremitissimo e ciò che mi è rimasto impresso è che la gente pur avendo perso contro gli storici rivali ci applaudì come se avessimo vinto. Mi è rimasto sempre nel cuore perché i tifosi palermitani sanno capire i momenti ed è una grande forza per questa piazza. L’importante è dare tutto, in quella partita l’avevamo fatto. Chi vincerà il derby? Speriamo vinca il Palermo, in questo momento i rosa hanno bisogno di fare punti perché la classifica è deficitaria e speriamo siano punti importanti”.

