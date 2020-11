TUTTO C: “Catania-Turris, manca un rigore ai rossazzurri”

Nel contesto di una gara dal basso contenuto spettacolare, un episodio avrebbe potuto cambiare le sorti di Catania-Turris. Nel corso del primo tempo il Catania, Reginaldo in primis, protesta per un presunto fallo di mano commesso in area dal torrese Da Dalt. Tuttoc.com, portale specializzato sulla Lega Pro, attribuisce un voto profondamente insufficiente all’arbitro Luca Angelucci (3, ndr) parlando di “determinante e grave errore al 44′ quando non assegna un penalty ai locali”.

