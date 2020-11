CALCIO CATANESE: Litteri positivo al Covid-19

L’U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che in seguito a tampone effettuato nella giornata di ieri, è stata riscontrata la positività al Coronavirus del calciatore Gianluca Litteri.

L’attaccante catanese, asintomatico, è stato posto in isolamento come indicato dal protocollo FIGC. Fulmine a ciel sereno per il ragazzo che, ora, è costretto a fermarsi dopo avere avuto un eccellente impatto con la squadra alabardata, avendo già siglato 4 reti nelle prime 5 gare di campionato disputate nel girone B di Serie C.

