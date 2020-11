CASO RAFFAELE: intervento “a gioco fermo”, la gaffe del Giudice Sportivo

Squalifica per quattro giornate inflitta al tecnico del Catania perchè, nel corso della gara contro la Vibonese, “a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco sottraendo la disponibilità del pallone a un calciatore della squadra avversaria, costringendo l’arbitro a sospendere la gara per decretarne l’espulsione”. Questo il comunicato emesso dal Giudice Sportivo che, tuttavia, contiene un’inesattezza importante. Scrivendo “a gioco fermo”, infatti, verrebbe confermata la buona fede di Raffaele, che ha chiesto scusa ritenendo che il terzino Luca Calapai fosse stato fermato fallosamente. Nelle ultime ore il Giudice Sportivo, stando a quanto raccolto dalla trasmissione sportiva Corner, avrebbe provveduto a modificare la nota in “gioco in movimento”. Chissà che la società rossazzurra non decida di presentare ricorso.

