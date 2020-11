La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15 ottobre 2020, ha disposto la variazione oraria della partita Catania-Bisceglie, valida per la 10/a giornata di Serie C. Precedentemente fissata per le 20.45 di giovedì 12 novembre, verrà invece disputata alle 17.30 e con ogni probabilità allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini.

