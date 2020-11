CATANIA: col Bisceglie il 2 dicembre, quattro delle prossime sei partite in casa

Attraverso il comunicato ufficiale n. 158 del 12 novembre, la Lega Pro ha fissato la data di recupero di Catania-Bisceglie, match valido per la 10/a giornata del girone C di Serie C, per mercoledì 2 dicembre 2012 alle 15:00. Sarà la prosecuzione di un autentico tour de force per i rossazzurri che avrà inizio domenica nella lontana trasferta di Teramo. Delle prossime sei partite in calendario, quattro verranno disputate dalla squadra di Raffaele al “Massimino”. A meno che il Covid non determini nuovi rinvii.

15.11. 14:00 Teramo – Catania

18.11. 20:30 Catania – Vibonese

22.11. 15:00 Catania – Turris

29.11. 15:00 Avellino – Catania

02.12. 15:00 Catania – Bisceglie

06.12. 15:00 Catania – Cavese

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***