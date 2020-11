CATANIA: sondaggio chiuso, ecco il pensiero dei tifosi sulle difficoltà incontrate dalla squadra

Momento delicato per il Catania sul piano dei risultati e delle prestazioni. Non c’è costanza di rendimento ed i rossazzurri occupano una posizione di metà classifica. Possono essere molteplici le ragioni che hanno determinato un calo della squadra di Raffaele dopo un avvio incoraggiante. Nello specifico abbiamo chiesto al popolo rossazzurro, attraverso un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi, quali fossero le principali motivazioni.

Ebbene la maggioranza dei votanti, tra le varie opzioni disponibili, ne ha scelto soprattutto due:

1. Il motivo delle difficoltà incontrate è da ricercare in un organico che si presenta deficitario in alcuni settori del campo;

2. Questa squadra non può fare di meglio, servono rinforzi a gennaio per essere più ambiziosi.

La terza opzione più votata dal popolo rossazzurro mette, invece, in discussione l’operato di Mister Raffaele. C’è, poi, chi guarda avanti con fiducia ritenendo che la rosa attualmente a disposizione del tecnico barcellonese necessiti di tempo per amalgamarsi, essendo stata rifatta quasi per intero.

Questo, nel dettaglio, l’esito in percentuale del sondaggio:

21% – Questa squadra non può fare di meglio, servono rinforzi a gennaio per essere più ambiziosi

17% – L’organico è deficitario in alcuni settori del campo

11% – L’operato di Giuseppe Raffaele è da mettere in discussione

10% – La squadra è stata rifatta quasi per intero, serve tempo per amalgamarsi

9% – Alcuni giocatori in particolare non rendono al meglio

8% – Si sente la mancanza di alcuni giocatori-chiave della passata stagione

7% – Il Catania paga i numerosi infortuni

6% – E’ fondamentale definire un nuovo assetto societario

5% – Pochi ricambi all’altezza

3% – Bisogna cambiare modulo

2% – Squadra disturbata dalle voci sulla trattativa con Tacopina

1% – Altro

