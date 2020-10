CATANIA: ritorno al “Massimino” col Bisceglie? Settimana prossima quadro più chiaro

Catania-Paganese, giocata poco più di un mese fa, ad oggi è l’ultima partita che i rossazzurri hanno disputato allo stadio “Angelo Massimino”. Il terreno di gioco, messo a durissima prova nella gara di Coppa Italia contro il Notaresco, era quasi del tutto impraticabile anche in occasione del match d’esordio in campionato con la Paganese. Si rendeva necessario, pertanto, avviare lavori-tampone in vista delle successive partite. La speranza è quella di tornare ad ospitare gli incontri casalinghi del Catania nell’impianto sportivo etneo a partire dal 12 novembre, contro il Bisceglie. Non ancora scontato che sia così, lo stesso Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino nutre ancora qualche dubbio. Di sicuro le condizioni appaiono decisamente migliori, come documentato dalle immagini in possesso della nostra redazione. Eventualmente il ritorno al “Massimino” slitterebbe per Catania-Vibonese (rinviata al 18 novembre) o Catania-Turris (fissata per il 22). Settimana prossima il quadro sarà più chiaro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***