CATANIA: settimana prossima ospite dell’Avellino fermato dal Covid

Attendendo di affrontare la Turris, avversaria domenica allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini, nei giorni successivi il Catania avrà una settimana piena da dedicare alla trasferta di Avellino, in programma il 29 novembre. Si tratterà di sfidare un avversario quotato ma reduce da un periodo difficile causato dal Covid-19. Al momento, infatti, sono una decina i componenti del gruppo squadra biancoverde alle prese con il virus. L’Avellino non scende in campo dal derby di Pagani disputato l’11 novembre. Poi, il Covid ha bloccato l’ambiziosa formazione allenata da Piero Braglia. Vantaggio potenzialmente da sfruttare per il Catania, ma guai a sottovalutare l’impegno. Intanto però l’Elefante è chiamato ad ottenere un risultato importante domenica per dare continuità al successo dei giorni scorsi. Un’eventuale vittoria darebbe ulteriore slancio, arrivando alla trasferta avellinese con ancora più carica.

